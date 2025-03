BVB-Krise! Kann Dortmund dieses Angebot ablehnen?

Dem BVB werden in der kommenden Saison aller Voraussicht nach Champions-League-Millionen fehlen. Muss deshalb ein Hoffnungsträger gehen?

Hat das sich anbahnende Verpassen des internationalen Wettbewerbs gravierende Folgen für den BVB ? Wie die Bild berichtet, hat Manchester United großes Interesse an einer Verpflichtung von Dortmunds Hoffnungsträger Felix Nmecha. Der 24-Jährige, der aktuell aufgrund einer Bänderverletzung ausfällt, zuvor jedoch sein Potenzial andeutete, soll den Red Devils 40 Millionen Pfund, also umgerechnet rund 48 Millionen Euro, wert sein.

Eine solche Summe könnte Dortmund, das den Ex-Wolfsburger eigentlich als zentralen Bestandteil in den Zukunftsplanungen sieht, ins Grübeln bringen. Schließlich muss die Borussia in der kommenden Saison sehr wahrscheinlich das Wegfallen der Champions-League-Einnahmen kompensieren. Das Erreichen des Viertelfinals brachte in der laufenden Spielzeit bereits über 100 Millionen Euro ein.