Eintracht buhlt um Freiburg-Star: So heiß ist der Doan-Poker

Eintracht Frankfurt wirbt intensiv um Ritsu Doan vom SC Freiburg. Die Hessen streben einen Sommertransfer an, auch der Japaner kann sich einen Wechsel vorstellen.

Auf der Suche nach Verstärkungen für die kommende Saison hat Eintracht Frankfurt Ritsu Doan vom SC Freiburg ins Visier genommen. SPORT1 kann entsprechende Berichten bestätigen, dass die Hessen intensiv an einer Verpflichtung des japanischen Nationalspielers arbeiten.

Eine entscheidende Rolle spielt jedoch, wie beide Klubs die laufende Saison abschließen: Der 26 Jahre alte Offensivspieler will in der kommenden Spielzeit unbedingt in der Champions League spielen.