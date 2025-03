Transfer-News: Top-Star bekennt sich zu Barcelona

Auch im hohen Fußballer-Alter hat Robert Lewandowski seinen Torhunger nicht verloren. Für den FC Barcelona trifft er in aller Regelmäßigkeit und will dies auch weiterhin tun.

„Wir haben kein offizielles Angebot erhalten“

„Wir haben kein offizielles Angebot erhalten und kein saudischer Verein hat uns bezüglich des Spielers kontaktiert“, erklärte Zahavi und betonte, dass „Lewandowski in Barcelona glücklich ist und in der nächsten Saison hundertprozentig bei der Mannschaft bleiben wird“.

Lewandowski steht mit Barcelona derzeit an der Tabellenspitze in La Liga und führt die Torschützenliste mit 21 Treffern an. In der Champions League war der Stürmer bereits neunmal erfolgreich.