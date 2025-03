Transfer-News: Zu Bayern? Besonderer Rat an Burkardt

Bundesliga-Edeljoker Nils Petersen würde ein Interesse des FC Bayern an Burkardt wenig überraschen: „Mit dieser Quote ist es normal, dass du ins Fadenkreuz der Bayern gerätst“, verriet Petersen bei Sky .

Rolle als Anführer? „Das hätte er bei Bayern nicht mehr“

Burkardt kommt in der laufenden Saison in 22 Bundesliga-Einsätzen auf 15 Tore und drei Vorlagen. Seine Mannschaft führt er in Abwesenheit von Silvan Widmer meist als Kapitän auf das Feld. Ein Szenario, das aus Sicht Petersens für einen Verbleib des 24-Jährigen in Mainz sprechen sollte.