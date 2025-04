Details zu Klausel bei BVB-Star enthüllt

Wie Sky berichtet, beinhaltet der Leih-Deal eine Kaufpflicht, die noch vor Ende der laufenden Saison greifen könnte. So soll diese aktiviert werden, wenn Svensson auf 15 Einsätze im schwarz-gelben Dress kommt. Aktuell steht der Verteidiger bei elf Einsätzen, in der Bundesliga muss der BVB noch fünf Spiele bestreiten. Seinen 15. Einsatz könnte Svensson am 11. Mai bei Bayer Leverkusen haben.

BVB-Verbleib ohnehin sehr wahrscheinlich

Laut Sky würde sich für Dortmund an den Konditionen nicht viel ändern, Svensson für eine Summe in identischer Höhe plus der bereits gezahlten Leihgebühr in Höhe von 1,5 Millionen Euro zu verpflichten. In jedem Fall ein guter Preis für den jungen Verteidiger, der durchaus zu überzeugen wusste.