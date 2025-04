Ein Favorit? Neue Optionen für Thomas Müller

SPORT1 16.04.2025 • 15:00 Uhr Nach seinem Aus beim FC Bayern bieten sich Thomas Müller im Sommer offenbar viele Wechseloptionen - mit einem Favoriten?

Nach 25 Jahren ist für Thomas Müller im Sommer beim FC Bayern Schluss. Dann braucht der 35-Jährige - außer er möchte seine Karriere beenden - einen neuen Verein. Laut SportBild kann sich der Routinier mit einer Entscheidung bis zum Start der Klub-WM am 14. Juni Zeit lassen. An Angeboten mangelt es dem Bericht zufolge in jedem Fall nicht.

So soll Müller bereits Anfragen aus der Premier League, Brasilien, aus der Türkei und von zwei Serie-A-Klubs haben. In Italien wird die AC Florenz als konkreter Interessent genannt, als türkischer Vertreter ist Fenerbahce Istanbul im Gespräch, in Brasilien Gremio Porto Alegre .

Der derzeit heißeste Anwärter ist aber die US-amerikanische MLS. So gab es dem Vernehmen nach in der vergangenen Woche bereits ein Treffen aller Vereinsbosse in Chicago, bei dem festgelegt worden sein soll, dass Müller das Transferziel Nummer eins der Liga ist.

Wichtig in diesem Zusammenhang: Weil die MLS im Gegensatz zu europäischen Ligen als Gemeinschaftskonstrukt agiert, würden auch alle anderen Klubs profitieren.

Wechselt Müller nach Los Angeles?

Beste Chancen auf einen Wechsel hat demnach der Los Angeles FC, der Kooperationspartner des FC Bayern. FCB-Boss Jan-Christian Dreesen soll sich dafür bei Müller bereits stark gemacht haben.