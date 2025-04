Stepanov vor dem Absprung: Wildert Klose in Leverkusen?

Der 1. FC Nürnberg ist auf der Suche nach einem Tzimas-Nachfolger wohl in Leverkusen fündig geworden.

Der 1. FC Nürnberg ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Stafanos Tzimas. Dieser hat sich beim Club prächtig entwickelt und wechselt zur kommenden Saison in die Premier Leaue zu Brighton & Hove Albion.

Laut kicker hat der FCN den Ersatz bereits gefunden. So sollen sich die Franken mit Bayer Leverkusen auf eine einjährige Leihe von Artem Stepanov geeinigt haben - ohne Kaufoption. Demnach ist der Deal bereits abgeschlossen, vorbehaltlich des Medizinchecks.

Der 17-jährige Mittelstürmer kommt in der laufenden Saison bereits auf zehn Tore in der A-Junioren-Nachwuchsliga. In der Champions League wurde er von Bayer-Coach Xabi Alonso zweimal eingewechselt, zudem stand er achtmal im Bundesliga-Spieltagskader der Werkself.