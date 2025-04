Transfer-News: Holt Bayern einen neuen Kimmich?

„Ich habe immer gesagt, dass Loyola den perfekten Stil hat, um in der Bundesliga zu spielen”, sagte Vidal bei TNT Sports über den Mittelfeldspieler, den er aus der Nationalmannschaft bestens kennt: „Er ist dem von Kimmich sehr ähnlich, in seiner Spielweise, in seiner Art, mit dem Ball umzugehen, in seiner Technik.“