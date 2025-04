Transfer-News: Neuer Keeper im Bayer-Visier

Bayer Leverkusen will sich offenbar im Sommer im Tor verstärken. Nun wird ein Keeper des FC Chelsea gehandelt.

Bei der Suche nach einer potenziellen neuen Nummer eins hat Bayer Leverkusen offenbar einen neuen Kandidaten ins Visier genommen. Djordje Petrovic hat laut kicker das Interesse der Werkself geweckt, Bayer sei demnach bereit, richtig Geld in die Hand zu nehmen.

Der serbische Nationalkeeper ist derzeit vom FC Chelsea zu Racing Straßburg ausgeliehen. Für den 25-Jährigen hatten die Blues 2023 16 Millionen Euro an New England aus der MLS gezahlt. Er besitzt in London noch einen Vertrag bis mindestens 2030.