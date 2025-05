BVB: Wirbt ein Topklub Guirassy ab?

Mit 33 Toren und neun Vorlagen in 44 Pflichtspielen ist Serhou Guirassy ein bedeutender Spieler von Borussia Dortmund . Wenig überraschend wird der 29-Jährige dadurch aber auch mehr und mehr für Topklubs interessant.

Laut Bild hat nun Paris Saint-Germain den Stürmer ins Visier genommen. 2024 hatte PSG 90 Millionen Euro für Ex-Frankfurt-Star Randal Kolo Muani ausgegeben, dieser bekam in Paris aber keinen Fuß auf den Boden.

Guirassy bis 2028 an den BVB gebunden

Der Angreifer ist bis 2028 vertraglich an den BVB gebunden. Er soll eine Ausstiegsklausel in Höhe von 70 Millionen Euro haben, diese gilt dem Bericht zufolge aber nur für Real Madrid, Manchester City, Manchester United, den FC Barcelona, FC Liverpool, FC Chelsea und FC Arsenal.

Nach SPORT1-Informationen denkt Guirassy nicht an einen Wechsel und würde wohl auch eine Saison in der Europa League akzeptieren, sollte der BVB am letzten Bundesliga-Spieltag die Qualifikation für die Champions League verpassen.