Tah-Deal vor Abschluss

Nach SPORT1 -Informationen erhält Tah in München einen Vierjahresvertrag. Die Bayern sind bestrebt, den 29-Jährigen bereits für die Klub-WM zu verpflichten.

Problem: Tahs Vertrag in Leverkusen läuft erst am 30. Juni aus. Die Klub-WM beginnt am 14. Juni. Möglicherweise gelingt es dem Rekordmeister, Tah aus dem Kontrakt herauszukaufen - sonst könnte der Verteidiger im Juli zum Turnier hinzustoßen.