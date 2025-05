Transfer-News: Finales BVB-Treffen mit Bellingham?

Borussia Dortmund in Person von Sportdirektor Sebastian Kehl hat sich erneut mit Jobe Bellingham getroffen. Das melden Sky und die WAZ . Beim Treffen auf Ibiza mit dabei soll Jobes Bruder Jude gewesen sein, der von 2020 bis zu seinem Wechsel zu Real Madrid 2023 für die Borussia spielte.

Es war bereits das dritte Treffen des englischen U21-Nationalspielers mit den BVB-Verantwortlichen. Der 19-Jährige steht noch in Diensten von Premier-League-Aufsteiger AFC Sunderland. Die Engländer fordern angeblich 25 Millionen Euro Ablöse plus Bonuszahlungen.

Eintracht ist aus dem Rennen

Neben den Dortmundern war auch Eintracht Frankfurt scharf auf Bellingham. Mit den Hessen traf sich Jobe am Montag. Ein Wechsel ist nach SPORT1- Informationen aber vom Tisch. Offenbar sind auch andere englische Klubs an Bellingham daran.

Laut der Bild könnte es bereits am Sonntag zu einer Entscheidung kommen. Dennoch ist in dem Transfer-Poker noch alles offen. Der Vertrag von Jobe Bellingham in Sunderland läuft noch bis 2028.