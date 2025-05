Transfer-News: Endgültiger Gosens-Abschied

Nationalspieler Robin Gosens wird im Sommer fest von Bundesligist Union Berlin zur AC Florenz wechseln. Wie der kicker berichtet, greift eine Kaufpflicht, nachdem der ausgeliehene Gosens in dieser Saison 60 Prozent der möglichen Pflichtspiele für die Fiorentina absolviert hat.

Gosens blüht nach einer durchwachsenen Saison in Berlin beim Serie-A-Klub auf, der linke Schienenspieler bringt es in der laufenden Spielzeit auf sechs Tore und neun Assists in 39 Pflichtspielen. Florenz liegt drei Spiele vor Saisonende auf Tabellenrang acht.