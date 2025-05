Transfer-News: Neues Indiz bei De Bruyne - "Hat bereits ein Haus gekauft"

Der Wechsel von Kevin De Bruyne zur SSC Neapel nimmt immer konkretere Formen an. Aurelio de Laurentiis, Präsident des frischgebackenen italienischen Meisters, lieferte nun die nächsten Hinweise darauf, als er zur Situation um den Belgier befragt wurde.

„Ich weiß, dass er bereits ein schönes Haus gekauft hat, heute Morgen habe ich ihn, seine Frau und seinen Sohn per Videoanruf gehört. Ist es offiziell? Nein, das können wir noch nicht sagen, bis wir etwas schwarz auf weiß haben. Wir meinen es aber ernst“, wird de Laurentiis von Transferinsider Gianluca di Marzio zitiert.

De Bruyne? „Wir wollen ihn haben“

Der Vertrag des 33-Jährigen bei Manchester City läuft in diesem Sommer aus. De Bruyne kann daher ablösefrei wechseln, einzig Details seien übereinstimmenden Medienberichten zufolge noch zu klären. Für drei Jahre soll der Mittelfeldspieler in Neapel unterschreiben.

„Wir wollen ihn haben, aber müssen uns noch einigen. Er ist ein Champion, es wäre ein Zeichen und perfekt für unser Projekt”, sagte de Laurentiis schon zuvor in einem Interview mit Il Mattino di Napoli und fügte hinzu: „Wenn wir an der europäischen Spitze stabil bleiben wollen, müssen wir groß denken.“

Am Freitag sicherte sich Neapel im italienischen Titel-Showdown mit Inter Mailand zum vierten Mal den Titel in der Serie A. Das Team von Trainer Antonio Conte gewann am letzten Spieltag im heimischen Diego-Maradona-Stadion gegen Cagliari Calcio mit 2:0 und hielt damit den Titelverteidiger auf Distanz.