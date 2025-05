Transfer-News: Stiller sogar schon einig mit Real Madrid?

Angelo Stiller wird mehr denn je mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht. Vor allem der Draht zu Toni Kroos und dessen Berateragentur lassen aufhorchen.

Das Transferfenster ist noch nicht offiziell geöffnet, aber die Gerüchteküche brodelt bereits - und in Spanien wird vor allem der Name eines deutschen Nationalspielers heiß diskutiert.

So schreibt der Transferexperte Nicolò Shira bereits von einer Einigung des 24-Jährigen mit den Königlichen. Die spanische As wiederum bestätigt derweil, dass Stiller tatsächlich in Madrid auf der Liste stehe - wenn auch noch nicht ganz oben.