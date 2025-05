Transfer-News: Trifft Wirtz diese Woche Hoeneß?

Neue Entwicklungen im Transfer-Krimi um Florian Wirtz. Uli Hoeneß will den Superstar treffen.

Neue Entwicklungen im Transfer-Krimi um Florian Wirtz. Uli Hoeneß will den Superstar treffen.

Allerdings soll dieses nicht am Trainingsgelände der Münchner an der Säbener Straße stattfinden, sondern bei Hoeneß zuhause am Tegernsee.