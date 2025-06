Transfer-News: Dominostein um Frankfurts Ekitiké gefallen?

Nach der Absage von Viktor Gyökeres ist Manchester United offenbar weiter auf der Suche nach einem neuen Mittelstürmer - und soll sich dabei auch in der Bundesliga umschauen.

Wie die englische Daily Mail berichtet, haben die „Red Devils“ Interesse an Frankfurts Topstürmer Hugo Ekitiké bekundet. Der Franzose wird in der Premier League auch mit dem FC Chelsea und Liverpool in Verbindung gebracht. Nach SPORT1-Informationen fordern die Verantwortlichen der Eintracht mindestens 95 Millionen Euro.