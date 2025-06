BVB-Star Gittens mit neuem Klub einig? Mega-Vertrag winkt!

Kehrt BVB-Star zu Chelsea zurück?

Gittens steht beim BVB noch bis 2028 unter Vertrag. Der Engländer war 2019 von Manchester City nach Dortmund gewechselt, wurde zuvor aber unter anderem auch in der Jugend des FC Chelsea ausgebildet.

Für Dortmund kommt Gittens in dieser Saison auf 17 Torbeteiligungen (12 Tore, 5 Assists) in 48 Pflichtspielen, baute nach starkem Start in der Rückrunde aber merklich ab und kam unter BVB-Trainer Niko Kovac zuletzt nur noch zu Kurzeinsätzen.