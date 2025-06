FC Bayern: "Max Eberl ist nicht schuld"

Der FC Bayern geht bei Florian Wirtz leer aus und zieht wohl auch bei Nico Williams den Kürzeren. Experte Fredi Bobic erklärt, was FCB-Boss Max Eberl damit zu tun hat.

Wirtz sagt dem FC Bayern ab

Eberl sei ein „herausragender Manager“ bekräftigte Bobic: „Er hat so viel Erfahrung, hat einiges erlebt. Er lässt sich nicht verrückt machen.“

Trotz der Absage von Wunschspieler Florian Wirtz und des wohl bevorstehenden Wechsels von Nico Williams zum FC Barcelona gab sich Bobic in Anbetracht der Bayern und Eberl zuversichtlich: „Er wird sicherlich ein, zwei sehr gute Spieler bekommen.“

„Genau solche Art von Spielern musst du finden“

Als Beispiel nannte der ehemalige Sportvorstand von Eintracht Frankfurt die Personalie Michael Olise. „So viele haben ihn (Olise; Anm. d. Red. ) in Deutschland sicherlich auch nicht gekannt. Genau solche Art von Spielern musst du finden."

Und auch wenn die Bayern in diesem Transferfenster mit Jonathan Tah und Tom Bischof gleich zwei deutsche Nationalspieler ablösefrei verpflichtet haben, merkte Bobic kritisch an: „Normalerweise war es früher so, dass - wenn ein deutscher Spieler angefragt wird - er zum FC Bayern geht. Aber die Zeiten haben sich verändert.“