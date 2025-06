Bericht: Barca hat plötzlich ein Williams-Problem - Hoffnung für FC Bayern?

Hoffnung für den FC Bayern? Der Transfer von Nico Williams zum FC Barcelona könnte offenbar doch noch platzen. In den Verhandlungen zwischen dem spanischen Nationalspieler und dem katalanischen Topklub ist ein Problem aufgetreten.

Wie die Mundo Deportivo berichtet, stellen Williams und dessen Berater unerwartet Forderungen, die bei Barca Sorge und Empörung hervorrufen. Am Camp Nou sei man geradezu „empört“ von der sich neu auftuenden Hürde im Poker um den Wunschspieler.

Barca und Williams eigentlich schon einig

Hintergrund: Die Anmeldung für den Spielbetrieb hatte sich im vergangenen Sommer aus finanziellen Gründen unter anderem beim damaligen Barca-Neuzugang Dani Olmo als schwierig gestaltet. Der einstige Bundesliga-Star musste wochenlang warten - ein ähnliches Szenario will Williams wohl nun verhindern.

Bei Barca, so heißt es in dem Bericht weiter, sei man von den Forderungen überrascht. Schließlich habe man sich mit dem Spieler bereits auf einen Sechsjahresvertrag geeinigt - und auch schon gewisse Garantien ausgesprochen. Laut der Marca fordert Barcelona nun ein finales „Ja“ von Williams. Der Klub habe den Verein gewarnt, dass der Deal bei weiterem Zögern in die Brüche gehen könne.