Nächster Neuzugang für FC Bayern II

Für Bayern-Neuzugang „geht Traum in Erfüllung“

Heinz trug die vergangenen beiden Jahren das Trikot der Alemannia, führte den ehemaligen Bundesligisten als Topscorer zurück in die 3. Liga und hatte in der vergangenen Saison mit sechs Toren und vier Assists auch seinen Anteil am Klassenerhalt.

Geboren ist Heinz in Gütersloh und spielte bisher nur in Nordrhein-Westfalen. Trotzdem war er schon als Kind Bayern-Fan. „Mein erstes Trikot war vom FC Bayern. Für mich geht also ein Traum in Erfüllung. Es macht mich stolz nun hier unterschrieben zu haben und ich habe unglaublich Lust auf diese neue Aufgabe“, sagte Karl.