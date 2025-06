"Nicht so zufrieden": Matthäus rät Topklub zu ter Stegen

Nach der Verpflichtung von Joan García werden die Zukunftsaussichten von Marc-André ter Stegen beim FC Barcelona immer düsterer. Lothar Matthäus würde die deutsche Nummer eins gerne in der Premier League sehen.

„Ich weiß nicht, was Manchester City vorhat, aber ich glaube, dass man dort mit Ederson nicht so zufrieden ist. Ich denke, ter Stegen könnte ganz sicher auch ein Torwart für die Citizens für die nächsten drei, vier Jahre sein", schrieb Matthäus in seiner Kolumne bei Sky.