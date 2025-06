"Realität mehrfach verdreht": Wird eine Bayern-Klausel zum Problem?

Bei den Bundesligisten laufen die Personalplanungen für die kommende Saison auf Hochtouren. Bayer Leverkusen möchte sich dabei gerne mit Malik Tillman von der PSV Eindhoven verstärken. Der geplante Transfer hängt allerdings an einer Ausstiegsklausel – und diese sorgt offenbar für Verwirrung.

So berichtet das niederländische Medium Voetbal international , dass Uneinigkeit zwischen PSV sowie der Werkself und der Spielerseite darüber bestehe, ob Bayer die Klausel überhaupt ziehen kann.

Demnach würden die Verantwortlichen in Eindhoven behaupten, die Klausel könne ausschließlich vom FC Bayern München gezogen werden. 2024 hatte PSV den Mittelfeldspieler vom deutschen Rekordmeister fest für 13 Millionen Euro verpflichtet.

Gilt Tillman-Klausel nur für Bayern?

Beispielsweise erklärten die Bosse des Eredivisie-Klubs, die Rückkaufklausel des Rekordmeisters gelte erst ab 2026. Nun allerdings wurde bekannt, dass die Münchner Tillman bereits in diesem Sommer zurückholen könnten.

Zudem hat sich Bayern ein sogenanntes Matching Right gesichert. Sie haben also die Möglichkeit, jedes an PSV gerichtete Kaufangebot für Tillman zu überbieten.