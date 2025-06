Sané erklärt erstmals seine Bayern-Absage!

Leroy Sané hätte weiter beim FC Bayern bleiben können, sagte aber ab. Nun gibt er Einblicke in die Verhandlungen.

„Letztendlich habe ich mich aber gegen das Angebot entschieden und möchte nun ein neues Kapitel starten. Ich bin allen sehr dankbar für den offenen und ehrlichen Austausch in den letzten Wochen“, fügte der deutsche Nationalspieler hinzu.

Sané gibt Einblick in Bayern-Verhandlungen

„Auch wenn es medial in Teilen so dargestellt wurde, gab es nie eine 100-prozentige Einigung. Wir waren sehr weit, ja - aber wir waren nicht durch“, betonte der Flügelspieler, der während der Verhandlungen plötzlich seinen Berater gewechselt und den berüchtigten Pini Zahavi angeheuert hatte: „Das (die mediale Berichterstattung) hat dann alle beteiligten Seiten leider meiner Meinung nach unnötig unter Druck gesetzt. Aber es ist nun so, wie es ist - ich bin niemandem böse.“