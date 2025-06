Transfer-News: Bayer vor Deal mit Sturm-Juwel

Wie die Bild berichtet, war Kofane am Samstagvormittag zum Medizincheck in Leverkusen und soll einen Vertrag bis 2030 erhalten. Neben Bayer sollen an dem 18 Jahre alten Sturmtalent auch die AS Monaco, Fenerbahce, Chelsea, Brighton & Hove Albion sowie die AC Mailand interessiert gewesen sein.