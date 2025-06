Transfer-News: Diese Aussagen machen ter Stegen Hoffnung

Der Transfer von Torwart Joan García innerhalb von Barcelona ist nicht in trockenen Tüchern. Der Geschäftsführer von Espanyol macht Marc-André ter Stegen Hoffnung.

Noch vor wenigen Tagen hieß es in mehreren spanischen Medien, dass sich Espanyol-Keeper Joan García mit dem FC Barcelona über einen Wechsel einig sei.

Was seinen aktuellen Verein betrifft, kann davon aber keine Rede sein. „In der vergangenen Woche gab es viel Wirbel. Aber das ist auch alles: Wirbel. Es ist nichts passiert. Joan Garcia ist derzeit Spieler von Espanyol“, stellte Klub-Boss Mao Ye Wu am vergangenen Wochenende in einer Medienrunde klar.