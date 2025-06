Transfer-News: Holt Flick einen Ex-Bayern-Star zu Barca?

Holt sich Hansi Flick einen seiner ehemaligen Triple-Helden ins Team? Der Trainer des FC Barcelona soll sich eine Verpflichtung des Kroaten Ivan Perisic wünschen. Dessen Vertrag bei PSV Eindhoven läuft am 30. Juni aus.

In München holte Perisic unter Flick das Triple, spielte dabei als Ergänzungsspieler eine wichtige Rolle. Auch bei Barca wäre er wieder als Backup eingeplant.

PSV wiederum will den Routinier offenbar gerne halten, drängt auf eine baldige Entscheidung. Von Seiten der Niederländer soll Perisic ein Zweijahresvertrag vorliegen.

In Barcelona müsste er derweil wohl auf Gehalt verzichten. Sein große Ziel soll die Teilnahme an der WM 2026 mit Kroatien sein. Angeblich sieht er in dem Schritt nach Spanien die besseren Chancen, sich zu präsentieren.