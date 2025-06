Transfer-News: HSV verliert wohl Leistungsträger

Ludovit Reis wird den Hamburger SV wohl verlassen und nach Belgien zu Club Brügge wechseln. Wie die Zeitung Het Laatste Nieuws meldet, haben die Klubs in Sachen Ablöse Einigkeit erzielt.

Demnach kassiert der HSV sechs Millionen Euro für den Mittelfeldchef, der noch bis 2026 beim Aufsteiger in die Bundesliga unter Vertrag stand. Nur der Medizincheck und die Vertragsunterschrift stehen laut dem Bericht noch aus.

Reis kam vom FC Barcelona

In der Rückrunde trug der Niederländer mit dazu bei, dass der einstige Bundesliga-Dino ins Oberhaus zurückkehrte. 2021 war Reis ablösefrei von der zweiten Mannschaft des FC Barcelona in die Hansestadt gewechselt.

HSV-Boss Stefan Kuntz hatte bis zuletzt auf einen Verbleib gehofft: „Dass es Interesse an unseren Spielern gibt, ist auch bekannt. Wir warten erstmal ab und möchten auch alles tun, um Ludo zu halten. Nach dieser Saison hat er noch einmal ein ganz anderes Standing im Verein, in der Mannschaft, aber auch in der Stadt.“