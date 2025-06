Transfer-News: Moukoko hat wohl neuen Klub!

Youssoufa Moukoko wird den BVB wohl in Kürze endgültig verlassen. Das einstige Wunderkind wechselt offenbar nach Dänemark.

Youssoufa Moukoko wird den BVB wohl in Kürze endgültig verlassen. Das einstige Wunderkind wechselt offenbar nach Dänemark.

Wie der Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, befinden sich auch die beiden Klubs schon in Verhandlungen. Demnach sei eine mündliche Einigung nahe, die Verhandlungen zwischen den Dänen und dem BVB in den finalen Zügen.

Station in Frankreich kein Erfolg

Moukoko steht in Dortmund noch bis 2026 unter Vertrag. Zuletzt war er an OGC Nizza ausgeliehen, in Frankreich konnte er aber nicht überzeugen.