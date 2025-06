Transfer-News: Neuer Brasilianer für die Bundesliga?

Shakhtar Donetsk galt lange Zeit als Sprungbrett für Talente aus Brasilien. Nun rückt ein neuer Name in den Fokus.

Seit Jahren steht Shakhtar Donetsk für ein klares Transfermodell: Frühzeitig talentierte Brasilianer verpflichten, sie in der Ukraine entwickeln – und anschließend auf die große europäische Bühne katapultieren.

Namen wie Fernandinho, Willian oder Douglas Costa (spielte von 2015 bis 2017 und in der Saison 2020/2021 beim FC Bayern ) belegen den Erfolg dieses Ansatzes. Jetzt drängt ein neuer Name ins Rampenlicht: Eguinaldo.

Nach SPORT1-Informationen arbeitet dessen Umfeld an einem Wechsel in die Bundesliga - aber auch für einen Transfer in die Premier League oder andere europäische Top-Ligen ist Eguinaldo offen.