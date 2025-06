Überraschendes Gerücht um Messi

Demnach befindet sich der 38-Jährige aktuell in entsprechenden Gesprächen. So soll es den Liga-Verantwortlichen wohl ein besonderes Anliegen sein, Messi für sich gewinnen zu können. Einen möglichen neuen Klub könne er sich demnach aussuchen.

In Frage kommen die vier Topklubs Al-Hilal, Al-Ittihad, Al-Ahli und Al-Nassr. Bei letztgenanntem Klub spielt sein langjähriger Dauerrivale Cristiano Ronaldo. Beide Superstars in einem Team zu vereinen, wäre offenbar ebenfalls eine Option.

Saudi-Arabien lockte Messi bereits 2023

Inzwischen sollen Gespräche aber wieder an Intensität gewonnen haben. Demnach steht Messi in direktem Kontakt mit Liga-Vertretern und mit Abdullah Hamad, seines Zeichens Chef der Mahd Sports Academy in Riad. An selbiger trainiert bereits der Sohn von Ronaldo. Auch Messi soll dem Bericht zufolge darüber nachdenken, seine Söhne dort hinzuschicken.