Hammer-Enthüllung um Nick Woltemade!

Die Gerüchte um Nick Woltemade und den FC Bayern nehmen rapide an Fahrt auf. Wie Sky berichtet, haben sich die Münchner bereits mündlich auf einen Transfer mit dem 23-Jährigen geeinigt - und zwar noch in diesem Sommer.

Laut der Meldung soll Woltemade so schnell wie möglich an die Säbener Straße kommen und einen Vertrag bis 2030 unterschreiben. Alle Rahmenbedingungen wurden demnach in den vergangenen Tagen schon geklärt. Auch der Aufsichtsrat der Bayern habe dem Transfer zugestimmt. Die Bild berichtet ebenfalls über eine Einigung der Bayern mit Woltemade.