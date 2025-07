Ärger bei Farke-Klub: "Kann nicht die Polizei rufen"

Mateo Joseph hat sich geweigert, mit Leeds United zur Saisonvorbereitung nach Deutschland zu reisen. Der 20 Jahre alte U21-Nationalspieler Spaniens drängt auf einen Wechsel in seine Heimat – konkret zu Real Betis.

Farke zeigt grundsätzlich Verständnis

Joseph habe 39 Championship-Spiele für Leeds absolviert, mehr als zehn davon in der Startelf. „Das macht man mit einem Jungen in seinem Alter, wenn man an ihn glaubt und ihm vertraut.“