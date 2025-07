BVB: Gittens-Transfer perfekt!

Jamie Gittens verlässt Borussia Dortmund und schließt sich dem FC Chelsea an. Das geben die Blues am Samstag bekannt.

Jetzt ist es offiziell: Offensivspieler Jamie Gittens verlässt den BVB und wechselt zum FC Chelsea nach London. Das gaben die Blues am Samstagnachmittag (MEZ) bekannt.

„Es fühlt sich großartig an. Es ist ein großes Gefühl, sich einem so großen Klub wie Chelsea anzuschließen“, sagte Gittens in einer offiziellen Mitteilung.