FC Bayern: Fußball-Welt muss weiter auf Müller warten

Was seine persönliche Zukunft betrifft, liegt jedoch weiterhin Vieles im Dunkeln. In den Vereinigten Staaten von Amerika ist Müller eines der wichtigsten Marketing-Zugpferde des Rekordmeisters. Das ist in allen Städten und Stadien deutlich zu spüren. Entsprechend groß ist das Interesse einzelner Franchises aus der Major League Soccer (MLS) an ihm. Vor allem der FC Cincinnati und der Los Angeles FC haben ihre Fühler ausgestreckt. Dem FC Bayern wäre ein Wechsel nach Kalifornien am allerliebsten.