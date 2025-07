FC Bayern: Palhinha-Abschied steht wohl bevor

Joao Palhinha steht offenbar vor dem Abschied aus München. Den Portugiesen zieht es wohl zurück in die Premier League.

Der FC Bayern München geht womöglich ohne Joao Palhinha in die neue Spielzeit 2025/26.

Wie Sky berichtet, steht der Portugiese kurz vor einem Wechsel zu Tottenham Hotspur in die Premier League. Palhinha soll die Spurs für ein Jahr per Leihe verstärken.

Verhandlungen wohl weit fortgeschritten

Dem Bericht zufolge sind die Verhandlungen zwischen dem FC Bayern und Tottenham sehr weit fortgeschritten. Nur noch letzte Details zwischen dem Mittelfeldspieler und den Spurs sind demnach zu klären. Eine Einigung zwischen Bayern und Tottenham ist so gut wie erzielt.

Auch das für gewöhnlich gut informierte Medium The Athletic hatte am Mittag von ersten Gesprächen zwischen den beiden Klubs berichtet, um ein Leihgeschäft von Palhinha zu ermöglichen.

Bayern-Sportvorstand Max Eberl wurde am Nachmittag im Rahmen der Vorstellung von Neuzugang Luis Díaz auf die Gerüchte um Palhinha und die Spurs angesprochen, blieb in seiner Antwort aber recht allgemein. „Es wird noch was passieren. Das kann sein“, sagte Eberl und wollte weder Zu- noch Abgänge ausschließen.