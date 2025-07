FC Bayern reagiert auf Williams-Überraschung!

Der FC Bayern hat in Person von Vorstandschef Jan-Christian Dreesen auf die Vertragsverlängerung von Nico Williams bei Athletic Bilbao reagiert. Der spanische Flügelspieler stand auch bei den Münchnern auf dem Wunschzettel.

„Ich habe die Verlängerung zur Kenntnis genommen. Eine Zehnjahres-Laufzeit ist ein Statement“, sagte Dreesen bei einer Medienrunde am Rande der Klub-WM, an der auch SPORT1 teilnahm.

Williams soll sich zunächst gegen die Bayern und für den FC Barcelona entschieden haben. Dieser konnte aber offenbar nicht alle Forderungen des spanischen Nationalspielers erfüllen, der Spieler entschied sich überraschend für einen Verbleib in Bilbao.

Bayern-Boss über Williams: Hat sicher Ausschlag gegeben

Eine Transferniederlage für den FC Bayern also? Dreesen ordnete den Vorgang so ein: „Man darf nicht vergessen, dass Nico Williams Baske ist und Bilbao ausschließlich mit baskischen Spielern spielt. Die haben also dort auch ihre eigenen Gesetze.“