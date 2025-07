Flick bekommt wohl Verstärkung! United-Star schon in Barcelona

Jeremias Hunold 21.07.2025 • 06:13 Uhr Marcus Rashford ist bereits in Barcelona eingetroffen und soll am Montag den Medizincheck absolvieren. Hansi Flick plant fest mit ihm – der Engländer will seine Karriere neu starten.

Marcus Rashford steht wohl unmittelbar vor einem Wechsel zum FC Barcelona. Der englische Offensivspieler traf bereits am Sonntagabend in Katalonien ein, wie Videos in den Sozialen Medien belegen.

Am Montag soll er den Medizincheck absolvieren. Bevor die Mannschaft des FC Barcelona am Donnerstag die Asienreise antritt, soll Rashford offiziell vorgestellt werden. Das berichten ESPN und die spanische Zeitung AS. Demnach einigte sich Barcelona in den letzten Tagen mit Manchester United auf ein Leihgeschäft mit Kaufoption.

Rashford soll per Leihe mit Kaufoption kommen

Die festgelegte Summe beträgt wohl 30 Millionen Euro – ursprünglich hatte United knapp 48 Millionen gefordert. Rashford verzichtet auf rund 15 Prozent seines Gehalts, um den Wechsel zu ermöglichen – rund 14 Millionen Euro brutto soll Barca zahlen, gestaffelt nach Einsätzen und Leistungen.

Sportlich soll der 27-Jährige vor allem die Flügelspieler Raphinha und Lamine Yamal entlasten. Rashford selbst sieht im Wechsel den Berichten zufolge eine große Chance, seine Karriere wieder in die Spur zu bringen, nachdem er bei den Red Devils unter Trainer Rúben Amorim keine Perspektive mehr hatte. Unter Hansi Flick soll sich das nun ändern.

Flick gilt als großer Rashford-Fürsprecher

Flick war laut AS maßgeblich an der Verpflichtung beteiligt, sprach bereits mit Rashford und soll ihn unbedingt auf der Asien-Reise dabeihaben wollen. Flick sei überzeugt davon, dass der Engländer der Mannschaft sofort Qualität und Tiefe verleihen wird.