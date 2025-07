Fußballtransfers: Bayers Rekordtransfer fix!

Die Rheinländer zahlen für den US-Nationalspieler Medienberichten zufolge 35 Millionen Euro an PSV Eindhoven - damit wäre Tillman der Rekordtransfer der Leverkusener. Bislang war es Kerem Demirbay, der für 32 Millionen nach Leverkusen wechselte.

„Stil passt exzellent zu Bayer 04 Leverkusen“

Tillmann stammt aus der Bayern-Jugend

Für den 1,87 Meter großen Rechtsfuß ist der Wechsel in die Bundesliga eine Rückkehr nach Deutschland. 2015 wechselte er von der SpVgg Greuther Fürth in die Jugend des FC Bayern München, von wo aus er als Profi 2022 zum schottischen Spitzenklub Glasgow Rangers verliehen wurde.

Der gebürtige Nürnberger hatte mit Eindhoven in den vergangenen beiden Spielzeiten die niederländische Meisterschaft gewonnen und überzeugte zuletzt auch mit dem US-Team im Gold Cup, wo die USA das Finale gegen Mexiko verloren (1:2). In der vergangenen Saison erzielte Tillman in 34 Pflichtspielen 16 Tore und bereitete fünf weitere vor.