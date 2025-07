Fußballtransfers: Bleibt Werner in der Bundesliga?

Timo Werner steht bei RB Leipzig auf dem Abstellgleis. Ein Bundesligist soll Interesse an dem Stürmer haben.

Timo Werner steht bei RB Leipzig auf dem Abstellgleis. Ein Bundesligist soll Interesse an dem Stürmer haben.

Wie sieht die Zukunft von Timo Werner aus? Schon seit einiger Zeit wird berichtet, dass RB Leipzig nicht mehr mit dem Angreifer plant und ihn endgültig verkaufen will.

Wie die Bild nun berichtet hat, soll Borussia Mönchengladbach Interesse an dem 29-Jährigen haben. Demnach sollen die Fohlen-Bosse daran glauben, dass Werner in den vergangenen Jahren nicht sein ganzes Können verlernt haben kann.

Gladbach fährt Gehälter herunter

Knackpunkt könnte allerdings das Gehalt werden, denn der Angreifer soll in Leipzig wohl zehn Millionen Euro pro Jahr verdienen. Eine Summe, die Gladbach vermutlich nicht stemmen kann und will.

Machino kommt aus Kiel

Hinzu hat die Borussia in der vergangenen Woche in der Offensive nachgelegt und mit Shuto Machino von Holstein Kiel einen Stürmer verpflichtet.

Werner Vertrag in Leipzig läuft noch bis Juni 2026. Zwischen Januar 2024 und Juni 2025 war er an die Tottenham Hotspur ausgeliehen und absolvierte für die Londoner 41 Pflichtspiele. In denen schoss der 29-Jährige drei Tore und gab sieben Vorlagen.