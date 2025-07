Fußballtransfers: Frenetisch empfangen! Arnautovic sorgt für Ekstase

Er hängt die Schuhe noch nicht an den Nagel: Marko Arnautovic wechselt zu Roter Stern Belgrad . Das kündigte der Klub auf seinen Vereinsmedien an. Die Unterschrift dürfte in Kürze folgen.

Arnautovic war drei Jahre in der Bundesliga

In seiner Karriere spielte der Österreicher auch drei Jahre lang in der Bundesliga für Werder Bremen. Im Anschluss hatte er Stationen in England, China sowie zuletzt Italien. Nun wird Arnautovic in Serbien aktiv, dem Heimatland seines Vaters.