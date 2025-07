Fußballtransfers: Gyökeres-Transfer fix!

Sporting nennt Zahlen des Gyökeres-Deals

Mit Gyökeres‘ Unterschrift endet eine regelrechte Transfer-Saga, in deren Verlauf Gyökeres bei Sporting sogar in Streik getreten war , um seinen Wechsel zu erzwingen.

Der 26-malige schwedische Nationalspieler (15 Tore) hatte sich in den vergangenen zwei Jahren bei Sporting mit 97 Toren in 102 Spielen in den Fokus geschossen. Damit verhalf er dem Team zum zweimaligen Gewinn der portugiesischen Meisterschaft und war in beiden Saisons bester Torschütze der Liga.