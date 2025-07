Fußballtransfers: Hat PSG schon einen Donnarumma-Erben?

Paris Saint-Germain bastelt offenbar an einem teuren Torhüter-Deal, der zu einem Abschied von Gianluigi Donnarumma führen könnte.

Paris Saint-Germain bastelt offenbar an einem teuren Torhüter-Deal, der zu einem Abschied von Gianluigi Donnarumma führen könnte.

Neuer Torhüter wird für PSG wohl teuer

Noch steht Donnarumma bis 2026 unter Vertrag. Die mögliche Ankunft von Chevalier, der noch bis 2027 an LOSC Lille gebunden ist, könnte aber zu einem vorzeitigen Abschied führen.

Chevalier war in der vergangenen Saison zum besten Torhüter der Ligue 1 gewählt worden, noch vor Donnarumma. Der 23-Jährige gehört dem französischen Nationalteam an und soll in Paris wohl einen Fünfjahresvertrag erhalten.