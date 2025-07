Fußballtransfers: Juve in der Vlahovic-Falle

Dusan Vlahovic geht bei Juventus Turin in sein letztes Vertragsjahr. Der Verein will den Stürmer verkaufen, doch er möchte bleiben.

Die Liebe zwischen Dusan Vlahovic und Juventus Turin ist längst erlischt. Die „alte Dame“ plant nicht mehr mit dem Stürmer und will ihn loswerden. Doch da gibt es einen Haken.

Am 1. Juli ging Vlahovic bei Juventus Turin in sein letztes Vertragsjahr, was gleichbedeutend damit war, dass der Serbe eine Gehaltsaufstockung auf zwölf Millionen Euro bekam, womit er nun offenbar zum Topverdiener bei Juve aufgestiegen ist.