Fußballtransfers: Manchester United vor 75-Millionen-Hammer

Der Nationalspieler des Kameruns soll seinen Medizincheck in Manchester noch absolvieren, bevor das Team von Cheftrainer Rúben Amorim am Dienstag zur Saisonvorbereitung in die USA fliegt. Nachdem der FC Brentford die ersten Angebote für Mbeumo im Juni noch abgelehnt hatte, soll ein verbessertes Angebot nun zur Einigung geführt haben.

The Athletic berichtet von einer Ablösesumme in Höhe von umgerechnet 75 Millionen Euro plus sieben Millionen Euro Boni. Dabei sollen die Red Devils den Betrag in vier Raten bezahlen.