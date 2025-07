Fußballtransfers: Xhaka-Hammer! Wie aus einem Paralleluniversum

Granit Xhaka wechselt vom deutschen Vizemeister zu einem Aufsteiger der Premier League - und hinterlässt in Leverkusen viele Fragezeichen. Was steckt dahinter?

Granit Xhaka wechselt vom deutschen Vizemeister zu einem Aufsteiger der Premier League - und hinterlässt in Leverkusen viele Fragezeichen. Was steckt dahinter?

Doch was wäre, wenn ein Leader eines Top-Klubs den umgekehrten Weg einschlägt und von der letztjährigen Nummer zwei in Deutschland zu einem Neuling auf der britischen Insel abwandert?

Großer Aderlass bei der Werkself

Dann hört sich ein solcher Transfer zwar immer noch wie einer aus einem Paralleluniversum an, hat aber plötzlich eine realistische Ebene. Grund dafür ist Granit Xhaka, der diesen Schritt Wirklichkeit werden ließ und von Leverkusen nach Sunderland ging. Kein Scherz. Xhaka war der Leitwolf der Werkself. Derjenige, der das Team auf dem Platz dirigierte und in der Kabine die Chefrolle einnahm.

In Deutschland sorgte das größtenteils für Verwunderung. Was also steckt dahinter und wie wird der Transfer andernorts gesehen – vor allem in seiner Heimat?