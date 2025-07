Galatasaray verkündet Rekordtransfer!

Galatasaray Istanbul verpflichtet Stürmer-Star Victor Osimhen fest. Das teilen die Türken am Donnerstagabend mit.

Galatasaray Istanbul verpflichtet Stürmer-Star Victor Osimhen fest. Das teilen die Türken am Donnerstagabend mit.

Transfer-Paukenschlag in der Türkei! Wie Galatasaray Istanbul am Donnerstagabend mitgeteilt hat, wechselt Stürmer-Star Victor Osimhen fest an den Bosporus.