Mega-Gehalt! Xhaka mit neuem Klub einig?

Die Personalie Granit Xhaka nimmt bei Leverkusen an Fahrt auf. Ein konkreter Interessent steht offenbar bereit.

Wie geht es weiter mit Granit Xhaka ? Am Sonntag erschien der 32-Jährige zum ersten Teil der vor Saisonbeginn üblichen Leistungsdiagnostik bei Bayer Leverkusen . In den sozialen Medien fügte er zu Bildern des Fitnesstests das „100“-Emoji hinzu.

Ein Verbleib bei der Werkself erscheint aber immer unwahrscheinlicher. Bereits in der Sommerpause hatte es Wechselgerüchte gegeben, so wurde der Schweizer mit Milan und Juventus Turin in Verbindung gebracht. Konkret wurde es aber nie. Das ändert sich nun offenbar, wenn auch nicht mit einem Serie-A-Klub.