Mit wem Luis Díaz vor seinem Transfer zum FC Bayern sprach

Wirtz gibt Díaz wertvolle Ratschläge

Eberl: „Wir waren total fokussiert auf Luis“

Beim ersten Training am Donnerstag lächelte er, zeigte ein paar Tricks und begrüßte Trainer Vincent Kompany mit einer herzlichen Umarmung. Bereits am Samstag steht gegen Lyon das erste Spiel in der Allianz Arena an.