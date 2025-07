"Danke, Fußball": Rakitic hängt die Fußballschuhe an den Nagel

Ivan Rakitic hängt seine Fußballschuhe an den Nagel. Der Kroate verkündete am Montag im Alter von 37 Jahren sein Karriereende.

„Du hast mir ein ganzes Leben geschenkt, ein Leben, auf das ich immer stolz sein werde. Jetzt ist es Zeit, Abschied zu nehmen. Danke, Fußball“, schrieb der langjährige Star vom FC Barcelona , der in seiner aktiven Laufbahn zahlreiche Titel sammelte.

Mit den Katalanen gewann er 2015 die Champions League und wurde jeweils viermal spanischer Meister und Pokalsieger. Während seiner Zeit bei Schalke 04 gewann er den DFB-Pokal (2011). Auch beim FC Sevilla , bei dem er zwei Stationen durchlief, war er erfolgreich und konnte zweimal die Europa League gewinnen (2014, 2023). Bis zuletzt war er in seiner Heimat bei Hajduk Split aktiv.

Rakitic wählt emotionale Abschiedsworte

Vom Sport verabschiedete er sich emotional. „Du bist seit dem ersten Tag Teil meines Lebens. Von den Fußballplätzen in Möhlin, meiner Heimatstadt in der Schweiz, bis hin zu den größten Stadien der Welt – du warst immer dabei. Fußball, du hast mir mehr gegeben, als ich mir jemals hätte erträumen können. Du hast mir Freude und Tränen geschenkt“, zeigte sich Rakitic dankbar für seine Karriere, die er in der Schweiz beim FC Basel gestartet hatte.